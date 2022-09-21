Власти Германии национализируют концерн Uniper

Правительство ФРГ станет мажоритарным акционером энергетического концерна Uniper), испытывающего значительные трудности в связи с сокращением поставок российского газа. Об этом сообщила в среду германская компания.
"Правительство ФРГ, Uniper SE и [финская компания] Fortum сегодня достигли соглашения об изменении заявленного 22 июля пакета мер, который призван на долгосрочную перспективу стабилизировать Uniper в свете обострения ситуации на энергетических рынках", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что правительство ФРГ вложит более €8 млрд в концерн, а также приобретет акции у Fortum по цене €1,7 за каждую. Сейчас Fortum владеет почти 78-процентной долей.
"Тем самым доля государства в Uniper составит 99%", - заявила немецкая компания. В сообщении финского концерна уточняется, что она составит 98,5%.
"Национальная государственная банковская группа KfW предоставит Uniper финансовые средства в соответствии с потребностями в ликвидности", - говорится в заявлении немецкого концерна.
Меры по стабилизации должна еще будет одобрить Еврокомиссия.
Председатель правления Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил, что благодаря соглашению концерн получает "ясность касательно структуры собственности" и сможет дальше продолжать бизнес и "играть роль важного, системообразующего поставщика энергии".
"Это позволит обеспечить энергоснабжение компаний, городских систем теплоснабжения и потребителей", - подчеркнул он, отметив необходимость изменения стабилизационного пакета в свете обострения энергетического кризиса.
Ранее сообщалось, что правительство Германии рассматривало возможность национализации Uniper и еще двух крупных импортеров газа в целях предотвращения коллапса на энергетическом рынке страны. Канцлер Германии Олаф Шольц 22 июля заявил, что правительство ФРГ приобретает 30% акций Uniper для спасения компании в условиях финансового кризиса, вызванного сокращением поставок газа из России. До этого Uniper направила запрос германским властям с просьбой об оказании поддержки. После снижения поставок российского газа компания была вынуждена закупать углеводороды у альтернативных поставщиков по ценам, существенно превышающим прописанные в контракте с "Газпромом".