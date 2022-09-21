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24 минуты назад

Германия решила национализировать концерн Uniper

Лера Букина

Мажоритарным акционером энергетического концерна Unipe станет правительство Германии. С таким заявлением выступила компания, передает ТАСС.

Власти Германии национализируют концерн Uniper
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что концерн столкнулся со значительными трудностями на фоне сокращения поставок российского газа.

«Правительство ФРГ, Uniper SE и [финская компания] Fortum сегодня достигли соглашения об изменении заявленного 22 июля пакета мер, который призван на долгосрочную перспективу стабилизировать Uniper в свете обострения ситуации на энергетических рынках», - указано в заявлении.

Сообщается, что власти ФРГ намерены вложить более €8 млрд в концерн и приобрести акции у Fortum по цене €1,7 за каждую.

В настоящее время Fortum является владельцем почти 78-процентной долей. Так, доля государства в Uniper будет составлять 99%, указала компания.

Как стало известно, немецкие власти рассматривали вопрос национализации Uniper и еще двух крупных импортеров газа для того, чтобы предотвратить коллапс на энергетическом рынке страны.

Основной деятельностью энергетической компании Uniper является производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами.

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