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54 минуты назад

Госкомпания Финляндии призналась в вынужденной закупке СПГ в России

Газета.Ru

Финская госкомпания Gasum сообщила, что вынуждена импортировать сжиженный природный газ (СПГ) из России.

Об этом пишет газета Helsingin Sanomat, ссылаясь на директора по коммуникациям компании Ольгу Вяйсянен.

В мае «Газпром» прекратил поставки газа компании Gasum из-за того, что она отказалась платить за него в рублях. В то же время финны продолжают импортировать из России СПГ, напоминает «Ридус».

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Финская государственная компания Gasum покупает российский СПГ с 2018 года.

Объемы поставок компания не раскрывает.

Компании,Газпром,ЕС,
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