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25 минут назад

В России приостановят производство пива Leffe

Елена Прошина

Пивоваренная компания AB InBev Efes, которой принадлежат бренды Hoegaarden, Stella Artois и Velkopopovickу Kozel, решила приостановить производство бренда Leffe в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

В России приостановят производство популярного пива
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«AB InBev Efes является совместным предприятием на территории РФ, в котором AB InBev не является контролирующим акционером, и в настоящий момент между сторонами продолжаются активные переговоры о будущей продаже AB InBev своей неконтролирующей доли турецкому партнеру Anadolu Efes», – заявили в пресс-службе компании.

В обращении также добавили, что это решение потенциально может стать частью будущей сделки. Кроме того, в компании напомнили, что ранее AB InBev уже заявляла об отказе от всех финансовых поступлений от доли в российском совместном предприятии, где она является неконтролирующим партнером. Вследствие этого доля AB InBev в AB InBev Efes обесценилась в размере 1,1 миллиарда долларов.

AB InBev Efes была образована в 2018 году благодаря слиянию бельгийского концерна AB InBev и турецкой Anadolu Efes. Уже через два года компания стала лидером на российском рынке пива, обогнав «Балтику», которая на тот момент занимала лидирующие позиции более чем 20 лет подряд.

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