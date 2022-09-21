Банкам Казахстана разрешили отказываться от карт "Мир"

«Казахстанские банки самостоятельно осуществляют свою операционную и финансовую деятельность, устанавливают деловые отношения с операторами платежных систем, а также принимают решения по вопросам, связанным с оказанием банковских услуг, в том числе -выпуском и приемом карт "Мир" к обслуживанию», – уточнили в ЦБ Казахстана.