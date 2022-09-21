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1 час назад

Банкам Казахстана разрешили отказываться от карт "Мир"

Елена Прошина

ЦБ Казахстана разрешил банкам страны самостоятельно принимать решения об использовании карт российской системы «Мир». Об этом сообщает «Интерфакс».

Банкам Казахстана разрешили отказываться от карт "Мир"
Фото: ТАССТАСС

В ЦБ республики добавили, что законы страны не подразумевают ограничений на обслуживание или использование карт «Мир», так как банки могут сами осуществлять свою операционную и финансовую деятельность.

«Казахстанские банки самостоятельно осуществляют свою операционную и финансовую деятельность, устанавливают деловые отношения с операторами платежных систем, а также принимают решения по вопросам, связанным с оказанием банковских услуг, в том числе -выпуском и приемом карт "Мир" к обслуживанию», – уточнили в ЦБ Казахстана.

В Турции отреагировали на угрозы США по картам «Мир»

Ранее эксперт заявил, что для использования карт «мир» в Турции «нужна политическая воля».

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