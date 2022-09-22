Импорт алкоголя в России рухнул

Крупные торговые сети в РФ в июне-августе решили сократить импорт алкоголя на 60-100% в сравнении уровнем прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Ассоциации компания розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших ретейлеров, включая X5 Retail Group, «Магнит», «Ленту» и др.).

На рынке зафиксировано полное прекращение импорта игристых вин из региона Шампань, на 70% уменьшились поставки виски, на 60% - французского коньяка и импортного пива.

Это привело к снижению ассортимента импортного алкоголя на полках федеральных сетей на 40-95%.

В частности, ассортимент импортных игристых вин региона Шампань уменьшился на 95%, виски - на 50%, коньяка французского региона - на 50%, импортного пива - на 40%, остальных категорий - на 35%.

Закупочная стоимость импортного алкоголя с февраля повысилась на 27-40%. В АКОРТ прогнозируют сокращение оставшегося ассортимента импортного алкоголя в ближайшие три месяца на 40-50% в связи с

вымыванием остатков в торговых сетях и складских запасов.

Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев отметил, что параллельный импорт является наиболее оптимальным решением в данной ситуации. Такой шаг восполнит ассортиментные потери торговых сетей и сохранит привычные для потребителя продукты на полках по разумным ценам, полагает он.