Импорт алкоголя в России рухнул

Крупные торговые сети в РФ в июне-августе решили сократить импорт алкоголя на 60-100% в сравнении уровнем прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Ассоциации компания розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших ретейлеров, включая X5 Retail Group, «Магнит», «Ленту» и др.).
На рынке зафиксировано полное прекращение импорта игристых вин из региона Шампань, на 70% уменьшились поставки виски, на 60% - французского коньяка и импортного пива.
Это привело к снижению ассортимента импортного алкоголя на полках федеральных сетей на 40-95%.
В частности, ассортимент импортных игристых вин региона Шампань уменьшился на 95%, виски - на 50%, коньяка французского региона - на 50%, импортного пива - на 40%, остальных категорий - на 35%.
Закупочная стоимость импортного алкоголя с февраля повысилась на 27-40%. В АКОРТ прогнозируют сокращение оставшегося ассортимента импортного алкоголя в ближайшие три месяца на 40-50% в связи с
вымыванием остатков в торговых сетях и складских запасов.
Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев отметил, что параллельный импорт является наиболее оптимальным решением в данной ситуации. Такой шаг восполнит ассортиментные потери торговых сетей и сохранит привычные для потребителя продукты на полках по разумным ценам, полагает он.
Ранее газета «Коммерсант» сообщала, что Ассоциация компаний розничной торговли сочла необходимым разрешить параллельный импорт некоторых брендов алкогольной продукции. Речь идет, в частности, о Moet, Veuve Clicqout, Finlandia, Jack Daniel's и Hennessy.