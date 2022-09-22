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1 час назад

СМИ: В торговых сетях заканчивается импортный алкоголь

Парламентская газета

Ассортимент импортного алкоголя в федеральных сетях за июнь—август сократился на 40-95 процентов в годовом выражении. Такие данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) приводит газета «Коммерсант». В ближайшие три месяца не исключено дальнейшее сужение ассортимента на 40-50 процентов в зависимости от категории.

В магазинах заканчивается импортный алкоголь
Фото: ТАССТАСС

Так, импорт алкоголя у крупных торговых сетей за лето снизился на 60-100 процентов.

«В частности, полностью прекратились поставки игристых вин региона Шампань, на 70 процентов упал импорт виски, на 60 процентов — французского коньяка и импортного пива», — говорится в материалах.

При этом закупочные цены на импортный алкоголь с февраля выросло на 27-40 процентов, а по некоторым позициям — на 70 процентов, отмечает газета.

Решить проблему с импортными спиртными напитками мог бы параллельный импорт, однако крупные дистрибьюторы выступают против включения алкоголя в соответствующий перечень. Импортеры ссылаются на риски ввоза контрафакта, а также на достаточное количество иностранных производителей, готовых работать с Россией.

Компании,
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