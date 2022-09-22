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41 минуту назад

Сбер рассказал об использовании ИИ в процессах взыскания

Lenta.ru

Искусственный интеллект (ИИ) активно используется в процессах взыскания и показал себя эффективным инструментом. Об этом заявил журналистам первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в ходе форума «Банки России — XXI век» в Казани.

Сбер рассказал об использовании ИИ в процессах взыскания
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«По итогам 2021 года экономический эффект от использования искусственного интеллекта в процессах взыскания в Сбере составил 3,57 миллиарда рублей. Это на 78 процентов больше, чем в 2020 году», — указал он.

По словам Ведяхина, робот особенно полезен в работе с клиентами в рамках розничного взыскания. В то же время эффективность в корпоративном сегменте повышается за счет автоматизации процессов принятия решений, планирования и прогнозирования.

Ранее первый заместитель председателя правления рассказал, что внедрение ИИ в различных отраслях российской экономики может дать дополнительный прирост ВВП страны на 1 процент уже в 2025 году. Он сообщил, что финансовый эффект от ИИ в Сбере в 2021 году составил 205 миллиардов рублей, цель на этот год — 230-250 миллиардов рублей.

Компании,Александр Ведяхин,Сбербанк России,
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