Сбер рассказал об использовании ИИ в процессах взыскания

Искусственный интеллект (ИИ) активно используется в процессах взыскания и показал себя эффективным инструментом. Об этом заявил журналистам первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в ходе форума «Банки России — XXI век» в Казани.

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«По итогам 2021 года экономический эффект от использования искусственного интеллекта в процессах взыскания в Сбере составил 3,57 миллиарда рублей. Это на 78 процентов больше, чем в 2020 году», — указал он.

По словам Ведяхина, робот особенно полезен в работе с клиентами в рамках розничного взыскания. В то же время эффективность в корпоративном сегменте повышается за счет автоматизации процессов принятия решений, планирования и прогнозирования.