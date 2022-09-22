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39 минут назад

Эрдоган поднимет вопрос о работе системы «МИР» в Турции

Лера Букина

Президент Турции Тайип Эрдоган обсудит российскую платежную систему «МИР» на предстоящей встрече в пятницу, 23 сентября. Она пройдет на высоком уровне, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

Эрдоган поднимет вопрос о работе системы «МИР» в Турции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Эрдоган проведет встречу на высоком уровне в пятницу, на которой будет обсуждаться российская платежная система «МИР», - отметил автор статьи.

Также ходе встречи может быть рассмотрено «соглашение с Россией». Среди других тем на грядущей встрече - возможное введение ограничений, а также общая экономическая ситуация.

Турецкие Ишбанк и Денизбанк 19 сентября объявили о прекращении обслуживания российских карт «МИР». Там пояснили, что данный шаг связан с ограничениями США и Великобритании против РФ.

РИА Новости также писало, что Народный банк Казахстана решил временно приостановить обслуживание карт российской платежной системы «МИР» в своих банкоматах. Обслуживание карт этой системы при оплате покупок и услуг осуществляется в обычном режиме.

Компании,Денизбанк Москва,Ишбанк,
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