Эрдоган поднимет вопрос о работе системы «МИР» в Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган обсудит российскую платежную систему «МИР» на предстоящей встрече в пятницу, 23 сентября. Она пройдет на высоком уровне, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

«Эрдоган проведет встречу на высоком уровне в пятницу, на которой будет обсуждаться российская платежная система «МИР», - отметил автор статьи.

Также ходе встречи может быть рассмотрено «соглашение с Россией». Среди других тем на грядущей встрече - возможное введение ограничений, а также общая экономическая ситуация.

Турецкие Ишбанк и Денизбанк 19 сентября объявили о прекращении обслуживания российских карт «МИР». Там пояснили, что данный шаг связан с ограничениями США и Великобритании против РФ.