Ситибанк приостановил открытие счетов в иностранных валютах

«Настоящим сообщаем, что с 22 сентября 2022 года АО КБ "Ситибанк" приостанавливает открытие счетов в иностранных валютах и прекращает прием соответствующих заявлений», – указано в сообщении на сайте.

«По ипотеке можем там под 20 процентов добраться, может, чуть ниже. Изначально наш прогноз был 13-18 процентов, но, наверное, по верхней планке пойдем, может, даже чуть превысим, если те темпы, которые сейчас есть, будут продолжаться», – заявил глава департамента банковского регулирования и аналитики регулятора Александр Данилов.