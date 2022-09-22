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22 минуты назад

Ситибанк приостановил открытие счетов в иностранных валютах

Елена Прошина

С 22 сентября Ситибанк приостанавливает открытие новых валютных счетов. Об этом сообщается на сайте банка.

Ситибанк приостановил открытие счетов в иностранных валютах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Настоящим сообщаем, что с 22 сентября 2022 года АО КБ "Ситибанк" приостанавливает открытие счетов в иностранных валютах и прекращает прием соответствующих заявлений», – указано в сообщении на сайте.

При этом в банке уточняют, что обслуживание открытых ранее счетов будет производиться в обычном порядке.

Ранее Центральный банк России спрогнозировал рост ипотеки. По его прогнозам, ипотека в России вырастет в пределах 20 процентов.

«По ипотеке можем там под 20 процентов добраться, может, чуть ниже. Изначально наш прогноз был 13-18 процентов, но, наверное, по верхней планке пойдем, может, даже чуть превысим, если те темпы, которые сейчас есть, будут продолжаться», – заявил глава департамента банковского регулирования и аналитики регулятора Александр Данилов.

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