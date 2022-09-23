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39 минут назад

Toyota закрыла завод в России

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Японский автомобильный концерн Toyota закрывает завод в Шушарах (на юге Санкт-Петербурга) из-за сложностей в поставках комплектующих, пишут российские СМИ.

Toyota закрыла завод в России
Фото: ТАССТАСС

«Автоконцерн так и не смог наладить поставки комплектующих в Россию. Теперь площадка будет законсервирована и впоследствии, возможно, продана, но выпуск Toyota на ней не возобновится», – говорится в статье газеты «Коммерсант».

Уточняется, что площадка находилась в простое с начала марта.

Компания также оптимизирует деятельность московского офиса. По словам источников газеты, сотрудникам как завода, так и офиса будут предложены повышенные выплаты. Ряд из собеседников издания говорит о том, что они будут начинаться от 12 окладов.

В то же время для владельцев автомобилей Toyota и Lexus ничего не изменится, так как компания продолжит оказывать послепродажное обслуживание, считают источники газеты. Работу дилерской сети это решение не также затрагивает.

Отмечается, что импорт автомобилей бренда в Россию до сих пор приостановлен, при этом компания не уходит из страны.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что в России необходимо создать подходы к развитию автопрома, основа – качественные и доступные автомобили для граждан. На поддержку спроса в автопроме направили 21 млрд рублей.

Компании,Владимир Путин,
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