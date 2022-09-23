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1 час назад

Эрдоган решил создать альтернативу системе «Мир»

Лера Букина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к министрам с поручением заняться разработкой альтернативы российской платежной системе «Мир» вместе с российской стороной. Об этом в сообщил телеканал A Haber.

Эрдоган решил создать альтернативу системе «Мир»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Министрам было поручено разработать с Москвой альтернативы платежной системе «Мир». Переговоры с российской стороной велись соответствующими ведомствами, в частности самими министрами. В ближайшие часы Эрдоган проведет обсуждения по этой теме», — отметил телеканал.

Вместе с тем не уточняется, о каких именно альтернативах идет речь. A Haber также сообщает о планах Эрдогана сегодня провести переговоры по данному вопросу.

Кроме того, Турцией может принято решение по дальнейшему использованию карты «Мир» в стране.

Обслуживание карт «Мир» в Узбекистане приостановлено

Ранее газета Yeni Şafak сообщила, что американские власти запугивают банки Турции введением санкций в связи с использованием российской платежной системы «Мир».

Компании,Реджеп Эрдоган,
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