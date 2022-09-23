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1 час назад

Nike назвал свой статус на российском рынке

Lenta.ru

Американский производитель спортивной одежды и обуви Nike назвал свой статус на российском рынке. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на «Общественную потребительскую инициативу» (ОПИ).

Nike назвал свой статус на российском рынке
Фото:  Vlad Karkov / Globallookpress.com Vlad Karkov / Globallookpress.com

По словам представителей ОПИ, в публичном пространстве упоминается, что компания ушла из России, но фактические действия ретейлера говорят об обратной ситуации. «Nike продолжает присутствовать на российском рынке и действовать в рамках российского законодательства», — гласит заявление.

Ранее ОПИ предъявила иск к бренду, считая, что фирма перестала выполнять свои гарантийные обязательства перед клиентами после объявления об уходе из страны. Однако суд отклонил указанную жалобу, поскольку предоставленные Nike доказательства демонстрируют то, что марка все же продолжает свою деятельность в Российской Федерации и выполняет требования потребителей.

О прекращении работы Nike в России стало известно в июне. Известно, что бренд полностью закроет свои магазины в течение июля 2022 года. На данный момент марка распродает продукцию, а все, что останется на складах, — будет передано на продажу мультибрендовым бутикам.

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