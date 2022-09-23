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29 минут назад

СберМаркет: в России вырос спрос на готовую еду на 118%

Газета.Ru

Спрос на готовую еду из супермаркетов вырос на 118% за последний год. Об этом «Газете.Ru» сообщил онлайн-сервис доставки продуктов СберМаркет.

СберМаркет: в России вырос спрос на готовую еду на 118%
Фото: Freepik.comFreepik.com

Сервис проанализировал заказы из категории «Готовая еда» и пришел к выводу, что средняя стоимость обеда из трех готовых блюд обошлась россиянам в 386 рублей.

«Самым популярным товаром из категории готовых продуктов оказались блины «С пылу с жару» без начинки, на втором месте — замороженные сырники METRO Chef, а на третьем — салат «Сельдь под шубой», — сообщил источник.

Пик заказов приходился на зиму — с декабря по февраль оформлялось на 75% больше заказов готовой еды, чем летом. Лидером среди городов, где чаще всего заказывали еду, была Москва. Жители столицы заказали более половины (54%) всех купленных за год товаров. На втором месте — Санкт-Петербург. Третью строчку занимает Екатеринбург.

«Жители этих городов любят сырники, при этом петербуржцы разделяют вкусы как москвичей, так и екатеринбуржцев: они часто заказывают блины и сельдь под шубой. Столичные жители также часто добавляют в корзину винегрет, а екатеринбуржцы — морковь по-корейски», — уточнили эксперты.

Ранее сообщалось, что врачи назвали крупу, которая полезна пожилым с преддиабетом.

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