Венгрия поспорила с западными странами о санкциях против «Газпрома»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что никогда не введет санкции против «Газпрома» или «Росатома». Он добавил, что другие западные государства не смогут принудить Венгрию принять нужное им решение по этому вопросу, передает РИА Новости.

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Глава МИД Венгрии в интервью агентству заявил, что собирается предельно искренне высказаться по вопросу включения компаний «Газпрома» и «Росатома» в санкционный список, и заверил, что никогда не примет такого решения. Он добавил, что не впервые говорит об этом. Сиярто подчеркнул, что Венгрия никогда не введет санкции против компаний, которые представляют важность для страны с точки зрения энергопоставок.

Кроме того, дипломат отметил, что Венгрия не собирается ставить под угрозу свои инвестиции в ядерной сфере. Он пояснил, что строительства АЭС «Пакш» скорее всего не произойдет, если западные страны введут ограничения против «Росатома», а руководство Венгрии не может допустить подобного развития событий.