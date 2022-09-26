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1 час назад

«Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию нового бренда

Елена Прошина

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» подала заявку в Роспатент на регистрацию нового бренда. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию нового бренда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным портала, компания регистрирует по классам международной классификации товаров и услуг №16, 21, 29, 30, 43 новый знак «Кафе — и точка». Под этим брендом сеть сможет производить и продавать различные напитки, кружки, упаковки, фаст-фуд, а также открывать кафе, заведения быстрого питания и доставки еды. Заявку подала «Система ПБО».

В компании намерены сделать из «Кафе — и точка» аналог «Маккафе». Более того «название концепции с 11 сентября уже запустили» в некоторых предприятиях «Вкусно — и точка». В меню «Кафе — и точка» входит широкий ассортимент кофейных напитков, выпечка, чиабатты и десерты, подчеркнули в компании.

Компании,Роспатент,
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