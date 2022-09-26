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33 минуты назад

На обеих нитках "Северного потока - 1" зафиксировали падение давления

ТАСС

Падение давления на обеих нитках газопровода "Северный поток - 1" зафиксировано вечером в понедельник, причины инцидента сейчас выясняются, сообщили в операторе проекта.

На обеих нитках "Северного потока - 1" зафиксировали падение давления
Фото: ТАССТАСС

"Сегодня вечером диспетчеры центра управления "Северного потока - 1" зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Причины выясняются", - сказали в Nord Stream AG.

Названо место возможной утечки газа из «Северного потока-2»

Ранее подобная проблема с резким падением давления произошла на другом экспортном газопроводе "Северный поток - 2". ЧП случилось ночью в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании юго-восточнее острова Борнхольм.

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