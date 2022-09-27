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1 час назад

Малый бизнес обратился к власти с просьбой в связи с мобилизацией

Елена Прошина

Представители малого и среднего бизнеса России обратились с просьбой предоставить отсрочку от объявленной в стране частичной мобилизации, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо министру экономического развития РФ Максиму Решетникову.

Малый бизнес обратился к власти с просьбой в связи с мобилизацией
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

К нему обратился президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опоры России» Александр Калинин. По его словам, чтобы поддержать бизнес в стране на время мобилизации, следует приостановить начисление фискальных и прочих обязательных платежей, которые не зависят от размера выручки, а привязаны к самому статусу ИП.

Калинин считает, что в период частичной мобилизации бизнес должен продолжать свою работу, чтобы решать потребности государства и россиян в товарах, работах, услугах, а также создавать рабочие места и платить налоги. Также в Общероссийской общественной организации предложили ввести квоту по призыву, чтобы не случилось критической потери кадров.

Президент организации отмечает, что также есть смысл дать несколько дней на передачу дел и оформление соответствующих документов тем призывникам, кто является индивидуальным предпринимателем, руководителем и учредителем организации в одном лице.

Компании,Александр Калинин,Максим Решетников,
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