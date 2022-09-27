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1 час назад

«Газпром» оценил успехи Евросоюза в стремлении к энергонезависимости от России

Илья Родин

Статистика рынка энергоресурсов за июль и август 2022 года явственно показала, что ЕС не удалось кардинально сократить зависимость от российского природного газа. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на «Газпром экспорт».

«Газпром» оценил успехи Евросоюза в стремлении к энергонезависимости от России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что весной 2022 года официальные лица Еврокомиссии выступили с заявлениями о том, что ЕС сможет сократить импорт российского энергоресурса на две трети до конца года и полностью отказаться от него после 2023 года.

«Итоги июля и августа нанесли существенный удар по иллюзии кардинального сокращения зависимости экономики ЕС от российского природного газа», - подчеркивается в сообщении.

Европейские державы приняли меры для достижения относительной независимости от поставок из РФ, нарастили газодобычу в Норвегии и Великобритании, уточнили в компании.

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Вместе с тем, пояснили в «Газпром экспорт», достичь значимых результатов им не удалось в силу объективных причин - в Осло заявили, что отсутствуют перспективные месторождения, в Соединенном Королевстве дальнейшее увеличение добычи возможно только за счет освоения месторождений сланцевого газа.

Кроме того, на вопросе обеспечения энергонезависимости отразились как природные, так и экономические факторы. В итоге, странам ЕС не удалось добиться поставленных целей. В частности, запасы голубого топлива в хранилищах так и не превысили многолетние средние показатели, констатировали в компании.

Компании,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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