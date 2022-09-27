«Газпром» оценил успехи Евросоюза в стремлении к энергонезависимости от России

Статистика рынка энергоресурсов за июль и август 2022 года явственно показала, что ЕС не удалось кардинально сократить зависимость от российского природного газа. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на «Газпром экспорт».
Отмечается, что весной 2022 года официальные лица Еврокомиссии выступили с заявлениями о том, что ЕС сможет сократить импорт российского энергоресурса на две трети до конца года и полностью отказаться от него после 2023 года.
«Итоги июля и августа нанесли существенный удар по иллюзии кардинального сокращения зависимости экономики ЕС от российского природного газа», - подчеркивается в сообщении.
Европейские державы приняли меры для достижения относительной независимости от поставок из РФ, нарастили газодобычу в Норвегии и Великобритании, уточнили в компании.
Вместе с тем, пояснили в «Газпром экспорт», достичь значимых результатов им не удалось в силу объективных причин - в Осло заявили, что отсутствуют перспективные месторождения, в Соединенном Королевстве дальнейшее увеличение добычи возможно только за счет освоения месторождений сланцевого газа.
Кроме того, на вопросе обеспечения энергонезависимости отразились как природные, так и экономические факторы. В итоге, странам ЕС не удалось добиться поставленных целей. В частности, запасы голубого топлива в хранилищах так и не превысили многолетние средние показатели, констатировали в компании.