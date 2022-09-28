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1 час назад

Добыча нефти и конденсата на "Сахалине-1" уменьшилась почти вдвое в 2022 году

ТАССиещё 2

Компания "Эксон нефтегаз лимитед" по итогам семи месяцев 2022 года добыла почти вдвое меньше нефти и конденсата на проекте "Сахалин-1", чем за аналогичный период прошлого года. По итогам года будет добыто 4,2 млн тонн сырья при первоначальном плане в 8,9 млн тонн, сообщил в среду на форуме "Нефть и газ Сахалина" губернатор региона Валерий Лимаренко.

Добыча нефти на «Сахалине-1» резко уменьшилась
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Что касается проекта "Сахалин-1", то в апреле компания "Эксон нефтегаз лимитед" уведомила о снижении объемов добычи со ссылкой на обстоятельства форс-мажора. Объем добычи нефти и конденсата за семь месяцев текущего года уменьшился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В данный момент добыча нефти остановлена. Ожидается, что годовая добыча составит 4,2 млн тонн, в то время как первоначально планировалось 8,9 млн тонн", - сказал Лимаренко.

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Глава региона уточнил, что также при реализации проекта ожидается снижение объемов добытого газа, так как его добыча приостановлена с 16 сентября.

ExxonMobil объявила в марте о выходе из нефтегазового проекта "Сахалин-1" и об отзыве своих американских сотрудников, занятых в нефтегазовых проектах в РФ. В августе компания сообщила, что занимается передачей операционной деятельности своей доли в проекте "Сахалин-1" другой стороне, не назвав ее.

Президент РФ Владимир Путин 5 августа подписал указ, который запрещает совершать до 31 декабря 2022 года ряд сделок, касающихся участия иностранцев из недружественных государств в российских компаниях. Ограничение распространяется на доли, права и обязанности в проекте "Сахалин-1".

Оператор проекта "Сахалин-1" - "Эксон нефтегаз" (Exxon Neftegaz) - дочерняя компания ExxonMobil, владеет долей 30%. В проекте также участвуют "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%), индийская ONGC Videsh (20%).

О форуме

Международный дальневосточный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина" проходит в Южно-Сахалинске 28-30 сентября. Среди его участников - представители федеральных министерств и ведомств, ведущих научных и технических организаций, региональной власти, топ-менеджеры российских и международных нефтегазовых компаний, поставщики и подрядчики, а также мировые эксперты, представители разработчиков технологий и инвесторов. Основными темами форума стали формирование новой энергетической стратегии и стратегии низкого углеродного развития, импортозамещение, а также кадровый потенциал.

Компании,Валерий Лимаренко,Владимир Путин,Exxon Mobil,Роснефть,
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