Добыча нефти на «Сахалине-1» резко уменьшилась

Компания "Эксон нефтегаз лимитед" по итогам семи месяцев 2022 года добыла почти вдвое меньше нефти и конденсата на проекте "Сахалин-1", чем за аналогичный период прошлого года. По итогам года будет добыто 4,2 млн тонн сырья при первоначальном плане в 8,9 млн тонн, сообщил в среду на форуме "Нефть и газ Сахалина" губернатор региона Валерий Лимаренко.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Что касается проекта "Сахалин-1", то в апреле компания "Эксон нефтегаз лимитед" уведомила о снижении объемов добычи со ссылкой на обстоятельства форс-мажора. Объем добычи нефти и конденсата за семь месяцев текущего года уменьшился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В данный момент добыча нефти остановлена. Ожидается, что годовая добыча составит 4,2 млн тонн, в то время как первоначально планировалось 8,9 млн тонн", - сказал Лимаренко.

Видео дня

Глава региона уточнил, что также при реализации проекта ожидается снижение объемов добытого газа, так как его добыча приостановлена с 16 сентября.

ExxonMobil объявила в марте о выходе из нефтегазового проекта "Сахалин-1" и об отзыве своих американских сотрудников, занятых в нефтегазовых проектах в РФ. В августе компания сообщила, что занимается передачей операционной деятельности своей доли в проекте "Сахалин-1" другой стороне, не назвав ее.

Президент РФ Владимир Путин 5 августа подписал указ, который запрещает совершать до 31 декабря 2022 года ряд сделок, касающихся участия иностранцев из недружественных государств в российских компаниях. Ограничение распространяется на доли, права и обязанности в проекте "Сахалин-1".

Оператор проекта "Сахалин-1" - "Эксон нефтегаз" (Exxon Neftegaz) - дочерняя компания ExxonMobil, владеет долей 30%. В проекте также участвуют "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%), индийская ONGC Videsh (20%).

О форуме