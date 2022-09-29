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1 час назад

Утечки на «Северном потоке» пообещали устранить 3 октября

Национальная Служба Новостейиещё 6

Nord Stream AG, оператор газопровода «Северный поток», рассчитывает ликвидировать утечки в понедельник, 3 октября. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на представителя оператора.

Назван срок устранения утечек на «Северном потоке»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Собеседник агентства подчеркнул, что прогнозы по дальнейшей работе газопровода пока делать рано. Специалисты должны прибыть на место ЧП и оценить последствия инцидента. Также представитель оператора отметил, что доступ к месту аварии пока ограничен.

Стали известны подробности взрыва на газопроводе «Северный поток»

Ранее бывший замглавы МЧС России Михаил Фалеев предложил использовать роботов на месте повреждения «Северных потоков». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Компании,Михаил Фалеев,МЧС России,
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