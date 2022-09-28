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56 минут назад

СМИ: в ФРГ считают, что все нитки "Северных потоков" будут непригодными для использования

ТАСС

Службы безопасности Германии предполагают, что обе нитки трубопровода "Северный поток" и газопровод "Северный поток - 2" навсегда окажутся непригодными для использования после якобы имевшей место диверсии. Об этом в среду сообщила газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

По их словам, если нитки трубопроводов не отремонтировать быстро, в газопроводы попадет много соленой воды, которая вызовет коррозию. При этом указывается, что специалисты Министерства иностранных дел Германии, несколько других федеральных министерств и ведомство федерального канцлера обсуждают последствия инцидента. В качестве первого шага, указывает Der Tagesspiegel, федеральная полиция теперь усилит контроль над территориальными водами Германии, а ее суда будут более внимательно следить за соответствующими маршрутами критически важной инфраструктуры.

Подсчитаны потери газа во взорванных нитках «Северного потока»

Кроме того, как пишет газета, федеральные земли должны усилить охрану прибрежных районов на Северном и Балтийском морях. Вместе с тем вызывает озабоченность безопасность строящихся в настоящее время терминалов для приема сжиженного природного газа, а также подводных и телекоммуникационных кабелей.

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