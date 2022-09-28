Службы безопасности Германии предполагают, что обе нитки трубопровода "Северный поток" и газопровод "Северный поток - 2" навсегда окажутся непригодными для использования после якобы имевшей место диверсии. Об этом в среду сообщила газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

По их словам, если нитки трубопроводов не отремонтировать быстро, в газопроводы попадет много соленой воды, которая вызовет коррозию. При этом указывается, что специалисты Министерства иностранных дел Германии, несколько других федеральных министерств и ведомство федерального канцлера обсуждают последствия инцидента. В качестве первого шага, указывает Der Tagesspiegel, федеральная полиция теперь усилит контроль над территориальными водами Германии, а ее суда будут более внимательно следить за соответствующими маршрутами критически важной инфраструктуры.