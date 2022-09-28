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1 час назад

В Apple объяснили удаление сервисов VK из своего магазина

Алиса Селезнёва

Представитель Apple Адам Дема заявил, что приложения холдинга VK пропали из App Store из-за санкций правительства Великобритании. Об этом сообщает The Verge.

В Apple объяснили удаление сервисов VK из своего магазина
Фото: unsplash.comunsplash.com

Приложение российской соцсети «ВКонтакте» исчезло из App Store 26 сентября, как и другие приложения VK - VK Музыка, VK Мессенджер, VK Play.

В соцсети заверили, что уже скачанные приложения продолжат работать, кроме того, компания продолжит разрабатывать и поддерживать приложения для iOS.

Дема объяснил, что удаленные приложения распространялись разработчиками, «большинство которых принадлежит или контролируется одной или несколькими сторонами, находящимися под санкциями правительства Великобритании».

«Чтобы соблюдать санкции, Apple удалила учетные записи разработчиков, связанные с этими приложениями, приложения нельзя загрузить из любого App Store, независимо от местоположения. Пользователи, которые уже загрузили эти приложения, могут продолжать их использовать», - подчеркнул он.

Компании,Apple,
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