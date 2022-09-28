В Apple объяснили удаление сервисов VK из своего магазина

«Чтобы соблюдать санкции, Apple удалила учетные записи разработчиков, связанные с этими приложениями, приложения нельзя загрузить из любого App Store, независимо от местоположения. Пользователи, которые уже загрузили эти приложения, могут продолжать их использовать», - подчеркнул он.