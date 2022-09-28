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39 минут назад

Новые кадры утечки газа из «Северного потока» опубликовала Швеция

Мария Иванова

Береговая охрана Швеции опубликовала новые кадры утечки газа из «Северного потока», проходящего по дну Балтийского моря. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на HBL.

По словам пресс-секретаря береговой охраны Маттиаса Линдхольма, на месте утечки «море бурлит и пенится высокими каскадами». Со вчерашнего дня поток не уменьшился и не увеличился. На данный момент власти не дают прогнозов по развитию ситуации. Шведская сторона ведет переговоры с компанией Nord Stream.

Как сообщили в Датском энергетическом агентстве, потоки газа из труб не прекратятся до воскресенья, 2 октября. Только после этого можно будет начать «надлежащее расследование».

Напомним, 26 сентября из обеих ниток «Северного потока» произошли утечки. В Nord Stream заявили, что резкое снижение давления на обеих нитках трубопровода говорит о том, что негерметичность была вызвана физическими повреждениями.

Ранее сейсмолог Бьорн Лунд заявил, что рядом с газопроводом «Северный поток» прогремело два подводных взрыва. Это было зафиксировано измерительными станциями Швеции и Дании. Немецкие власти пришли к выводу, что на газопроводы была совершена преднамеренная атака. О «саботаже» на газопроводах уже заявили ряд стран.

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