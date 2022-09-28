Береговая охрана Швеции опубликовала новые кадры утечки газа из «Северного потока», проходящего по дну Балтийского моря. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на HBL.

По словам пресс-секретаря береговой охраны Маттиаса Линдхольма, на месте утечки «море бурлит и пенится высокими каскадами». Со вчерашнего дня поток не уменьшился и не увеличился. На данный момент власти не дают прогнозов по развитию ситуации. Шведская сторона ведет переговоры с компанией Nord Stream.

Как сообщили в Датском энергетическом агентстве, потоки газа из труб не прекратятся до воскресенья, 2 октября. Только после этого можно будет начать «надлежащее расследование».

Напомним, 26 сентября из обеих ниток «Северного потока» произошли утечки. В Nord Stream заявили, что резкое снижение давления на обеих нитках трубопровода говорит о том, что негерметичность была вызвана физическими повреждениями.