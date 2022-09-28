Что происходит с картами «Мир» в Турции

В Турции не осталось банков, использующих российскую платежную систему «Мир», сообщил телеканал NTV, однако позже государственные банки Vakıfbank и Halkbank опровергли эту информацию и заявили, что продолжают работать с «Миром» в прежнем режиме. Решения турецких и других зарубежных банков связаны с предупреждением Минфина США.

Накануне турецкий телеканал NTV сообщил, что вслед за двумя частными банками Is Bankasi и DenizBank о выходе из системы "Мир" заявили три государственных банка Турции — Ziraat Bank, Vakifbank и Halkbank.

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"После частных банков, государственные также решили прекратить использование системы "Мир" в Турции. На данный момент в Турции не осталось банков, использующих систему "Мир", - передал телеканал.

Однако позже Vakıfbank и Halkbank рассказали РИА "Новости", что они не получали уведомлений от властей о приостановке работы с российской платежной системой "Мир", операции продолжаются в прежнем режиме.

Представитель турецкого банка Halkbank заявила, что уведомление надзорного органа Турции о прекращении использования платежной системы "Мир" может поступить в госбанки 28 сентября.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что турецкие госбанки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". По сообщению агентства, такие планы турецких банков - пример того, как "вторичные санкции США вынуждают страны дистанцироваться от Москвы". В агентстве отметили, что решение банков также знаменует собой поворот в позиции Турции касательно санкций против России.

Вторичные санкции США

15 сентября Минфин США ввел санкции против 30 российских юридических и 40 физических лиц, включая главу Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева. В Минфине отметили, что непосредственно НСПК или система "Мир" под санкции не попала.

Тем не менее американские власти предостерегли финансовые организации третьих стран от расширения сотрудничества с платежной системой.

"Те неамериканские финансовые учреждения, которые заключают новые или расширенные соглашения с НСПК, рискуют поддержать усилия России по обходу санкций США за счет расширения использования национальной платежной системы "Мир" за пределами территории РФ", - заявили в Минфине США.

Карты платежной системы "Мир" до начала частичной мобилизации в РФ работали в Турции, Армении, Вьетнаме, Казахстане, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Представители дипломатических и туристических кругов ряда других стран — Кубы, Ирана, Нигерии, Таиланда, Египта, Никарагуа, Эфиопии, Малайзии — в последние месяцы говорили о готовности или намерениях начать прием российских карт.

В поисках альтернативы

28 сентября турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники сообщила, что турецкие власти на этой неделе раскроют информацию о платежной системе, которую разработали для замены российских карт "Мир".

"Согласно информации Aydınlık, детали платежной системы, над которой ведется работа в качестве альтернативы "Миру", будут объявлены через день или два", — говорится в публикации.

В газете отметили, что сейчас в туристических провинциях Турции приезжие из России, как и местный бизнес, испытывают трудности с платежами и призывают власти найти решение проблемы. Президент Турции Тайип Эрдоган в последние дни обсуждал возможность использование системы "Мир" с экономическими ведомствами.

"Миру" – нет

21 сентября армянские, вьетнамские и казахстанские банки приостановили работу с российской платежной системой. Во вьетнамском банке BIDV заявили, что перестали принимать карты "Мир".

Как рассказал сотрудник банка, BIDV продолжает обслуживать карты VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay. Платежной системы "Мир" в этом списке нет. Банк VRB пока продолжает работать с "Миром". В Народном банке Казахстана ("Халык банк") также отказались принимать "Мир". Там пояснили, что российские карты не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы.

"Банки самостоятельно устанавливают деловые отношения с операторами платежных систем, а также принимают решения по вопросам, связанным с оказанием банковских услуг", — отметили в ЦБ Казахстана.

В ЦБ Армении тоже пояснили, что коммерческие банки самостоятельно принимают решения в связи с санкциями относительно обслуживания российской платежной системы.