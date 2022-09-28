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1 час назад

Оператор Nord Stream допустил ремонт поврежденных ниток газопровода

Илья Родин

Оператор газопровода «Северный поток» не исключает возможности ремонта поврежденных ниток, уточнил представитель компании. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на DPA.

Оператор Nord Stream допустил ремонт поврежденных ниток газопровода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представитель пояснил, что «есть опыт и поставщики для такой работы». Он добавил, что перед тем, как начинать восстановительные работы, следует как можно скорее оценить нанесенный ущерб.

Вместе с тем, для выезда на место инцидента потребуется получить соответствующие разрешения от властей, подчеркнул он.

В агентстве отметили, что представитель не назвал сумму возможных расходов на ремонт, а также не сообщил, кто выделит денежные средства.

Компании,
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