Оператор Nord Stream допустил ремонт поврежденных ниток газопровода

Оператор газопровода «Северный поток» не исключает возможности ремонта поврежденных ниток, уточнил представитель компании. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на DPA.

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Представитель пояснил, что «есть опыт и поставщики для такой работы». Он добавил, что перед тем, как начинать восстановительные работы, следует как можно скорее оценить нанесенный ущерб.

Вместе с тем, для выезда на место инцидента потребуется получить соответствующие разрешения от властей, подчеркнул он.