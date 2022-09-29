Директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин не исключил создания в Турции нового банка или центра расчетов для взаимодействия с картами российской платежной системы «Мир», передают «Известия».

Он указал на то, что сейчас в стране ищут альтернативные варианты, которые бы позволили проводить финансовые операции с данной системой. По словам директора РТДС, речь идет о создании такой кредитной организации, которая бы не зависела от давления Запада.

«Возможно, это будет специальный банк, либо специальная система на основе расчетов в блокчейне или закрытый клиринг. Возможно, обособленный центр для расчетов», - заявил Егармин.

В российской Торгово-промышленной палате в Турции (ТПП РФ) отметили, что россияне пока могут снимать денежные средства с карт в турецких банкоматах банка Ziraat, несмотря на ажиотаж. Вместе с тем там указали на лимит на снятие (1,5 тыс. турецких лир). Речь идет о нескольких ATM, которые располагаются в популярных туристических местах.