Подсчитаны потери H&M из-за ухода с российского рынка

Сеть магазинов шведской фирмы H&M из-за остановки деятельности в России не досчиталась 2,104 млрд шведских крон ($185,7 млн) выручки за период с июня по август. Об этом сообщается в опубликованном в четверг отчете компании.

"На результат повлияли единовременные расходы в размере 2,104 млрд шведских крон, связанные с прекращением деятельности в России", - говорится в отчете H&M.

В июле крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой и аксессуарами H&M объявила о решении постепенно свернуть свою деятельность в России, где она работает с 2009 года. В ходе ликвидации временно открылись магазины для продажи оставшихся товаров.