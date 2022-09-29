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5 минут назад

В Кремле ответили на вопрос о перезапуске «Северного потока»

Лера Букина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о возможности перезапуска газопровода «Северный поток». По его словам, ответить на данный вопрос пока не представляется возможным, передает «Интерфакс».

В Кремле ответили на вопрос о перезапуске «Северного потока»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это технический вопрос. Мы не можем на него ответить», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Также, по словам Пескова, ЧП на «Северных потоках» - террористический акт. Версия о причастности какого-либо государства может рассматриваться, указал он.

Оценен размер компенсации за повреждения «Северных потоков»

«Масштабы разрушений свидетельствуют о том, что это действительно некий [террористический] акт, и, конечно, представить себе, что такая акция террористическая могла состояться без вовлечённости какого-то государства, очень трудно», — указал Песков.

Он назвал ситуацию на «Северных потоках» крайне опасной. Представитель Кремля сообщил о необходимости срочно начать разбирательство по данному делу.

Ранее сообщалось, что НАТО сочло ЧП на «Северных потоках» диверсией. Согласно заявлению альянса, от НАТО последует реакция на любую запланированную атаку на критическую инфраструктуру.

Как стало известно ранее, береговой охраной Швеции была зафиксирована четвертая утечка на «Северных потоках».

Компании,Дмитрий Песков,НАТО,
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