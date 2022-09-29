H&M сокращает расходы из-за многомиллионных убытков

Компания H&M начала кампанию по сокращению расходов на $177 млн после того, как отчиталась о более низких, чем ожидалось, прибылях из-за растущих производственных затрат, уменьшения спроса покупателей и ухода из России. Об этом пишет BoF.

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Прибыль шведского ретейлера в третьем финансовом квартале упала до $60,9 млн, что меньше в 10 раз, чем в аналогичном периоде прошлого года. Компания не сообщила подробностей о том, где она надеется добиться сокращения расходов, но заявила, что преимущества должны быть ощутимы во второй половине 2023 года.

В H&M отметили, что Европа является главным регионом ведения бизнеса для компании. Сейчас ее жители стали покупать значительно меньше товаров из-за нестабильности.

Акции H&M упали на 43% за год.