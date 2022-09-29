Назван срок устранения утечек на «Северном потоке»

Оператор газопровода «Северный поток» компания Nord Stream AG планирует устранить утечки 3 октября. Об этом сообщает Reuters.

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Уточняется, что прогнозы по дальнейшей работе газопровода делать пока рано. Для начала специалисты должны будут оценить масштаб последствий, но в настоящее время доступ к газопроводу ограничен.

26 сентября появилась информация о синхронно произошедших авариях на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Шведские сейсмологи заявили, что примерно в это же время зафиксировали два взрыва на маршрутах газопровода.