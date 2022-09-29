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1 час назад

В Германии допустили подрыв «Северных потоков» массивными взрывными устройствами

Елена Прошина

Немецкие органы безопасности считают, что газопровод «Северный поток» был повреждён с помощью массивных взрывных устройств. Об этом сообщает Spiegel.

В Германии допустили подрыв «Северных потоков» массивными взрывными устройствами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что мощность таких устройств приблизительно оценивается в 500 килограммов тротила. При оценке аварии учитывались сейсмические сигналы, которые были зарегистрированы измерительными станциями.

Власти Германии рассчитывают получить дополнительные сведения после более тщательного изучения обстоятельств произошедшего. Сообщается, что на осмотр повреждений могут быть отправлены водолазы или робот с дистанционным управлением. Это должно помочь определить использованное взрывчатое вещество.

Отмечается, что перспектива ремонта трубопровода выглядит маловероятной, потому что поврежденные трубы заполнены морской водой, а специальное внутреннее покрытие быстро покрывается коррозией.

Ранее НАТО отреагировало на ситуацию с «Северными потоками».

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