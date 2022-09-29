В Германии допустили подрыв «Северных потоков» массивными взрывными устройствами

Немецкие органы безопасности считают, что газопровод «Северный поток» был повреждён с помощью массивных взрывных устройств. Об этом сообщает Spiegel.

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Уточняется, что мощность таких устройств приблизительно оценивается в 500 килограммов тротила. При оценке аварии учитывались сейсмические сигналы, которые были зарегистрированы измерительными станциями.

Власти Германии рассчитывают получить дополнительные сведения после более тщательного изучения обстоятельств произошедшего. Сообщается, что на осмотр повреждений могут быть отправлены водолазы или робот с дистанционным управлением. Это должно помочь определить использованное взрывчатое вещество.

Отмечается, что перспектива ремонта трубопровода выглядит маловероятной, потому что поврежденные трубы заполнены морской водой, а специальное внутреннее покрытие быстро покрывается коррозией.