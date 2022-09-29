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1 час назад

Из-за санкций ЕС досрочно отозвали лицензию оператора газопровода "Турецкий поток"

Lenta.ruиещё 7

Оператор "Турецкого потока" - компания South Stream Transport B.V. - сообщила о досрочном отзыве экспортной лицензии компании из-за новых санкций Евросоюза. При этом новые санкции не ограничивают поставки газа по газопроводу в Турцию и страны Европы, а компания подала заявку на возобновление действия лицензии.

Оператор "Турецкого потока" лишился лицензии
Фото: TurkstreamTurkstream

"На протяжении 2022 года Европейский союз периодически вводил дополнительные санкции, направленные на ограничение экспорта компаниями материалов, технологий и услуг в поддержку деятельности России. В результате введения новых санкций 18 сентября 2022 года была досрочно отозвана экспортная лицензия компании South Stream Transport B.V. - оператора морского газопровода "Турецкий поток", по которому российский газ транспортируется через Черное море для потребителей в Турции и европейских странах", - говорится в сообщении.

Официальное уведомление было направлено органами власти Нидерландов со ссылкой на запрет поставок товаров и предоставление услуг, в частности технической помощи и обслуживания, для использования в России, включая ее исключительную экономическую зону и континентальный шельф.

При этом новые санкции не ограничивают продолжение транспортировки газа компанией. Поэтому "снабжение газом различных отраслей промышленности и миллионов домохозяйств в Турции и европейских странах в краткосрочной и долгосрочной перспективах не пострадает", подчеркнули в компании.

Компании,ЕС,
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