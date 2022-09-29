Оператор "Турецкого потока" лишился лицензии

Оператор "Турецкого потока" - компания South Stream Transport B.V. - сообщила о досрочном отзыве экспортной лицензии компании из-за новых санкций Евросоюза. При этом новые санкции не ограничивают поставки газа по газопроводу в Турцию и страны Европы, а компания подала заявку на возобновление действия лицензии.

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"На протяжении 2022 года Европейский союз периодически вводил дополнительные санкции, направленные на ограничение экспорта компаниями материалов, технологий и услуг в поддержку деятельности России. В результате введения новых санкций 18 сентября 2022 года была досрочно отозвана экспортная лицензия компании South Stream Transport B.V. - оператора морского газопровода "Турецкий поток", по которому российский газ транспортируется через Черное море для потребителей в Турции и европейских странах", - говорится в сообщении.

Официальное уведомление было направлено органами власти Нидерландов со ссылкой на запрет поставок товаров и предоставление услуг, в частности технической помощи и обслуживания, для использования в России, включая ее исключительную экономическую зону и континентальный шельф.