Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+21° в 
USD 57.41EUR 55.41
Войти в почту
1 час назад

Марк Цукерберг рекордно обеднел

Газета.Ru

Глава Meta (признана экстремистской организацией) Марк Цукерберг за последние 12 месяцев потерял больше половины своего личного состояния и выбыл из топ-10 в списке богатейших людей США по версии журнала Forbes.

Марк Цукерберг рекордно обеднел
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, бизнесмен сместился с третьей на одиннадцатую позицию. Согласно информации Forbes, Цукерберг потерял около $76,8 млрд на фоне снижения курса акций собственной компании.

К началу сентября стоимость принадлежащих ему активов составляла около $57,7 млрд. В результате гендиректор IT-гиганта оказался рекордсменом США по финансовым потерям за последний год.

Цукерберг стал миллиардером в 2008 году, через четыре года после основания соцсети Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией). Тогда предпринимателю было всего 23 года. По мнению Forbes, будущий успех основателя Meta зависит в первую очередь от того, сможет ли компания грамотно реализовать проект метавселенной. Именно на него сделал ставку сам Цукерберг.

Первое место в списке богатейших людей США по версии Forbes занял глава SpaceX и Tesla Илон Маск ($251 млрд). На втором месте бывший глава Amazon Джефф Безос ($151 млрд), а замыкает тройку филантроп, сооснователь Microsoft Билл Гейтс ($106 млрд).

Компании,Илон Маск,Джефф Безос,Билл Гейтс,Марк Цукерберг,Amazon,SpaceX,Microsoft,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители