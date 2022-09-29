Марк Цукерберг рекордно обеднел

Глава Meta (признана экстремистской организацией) Марк Цукерберг за последние 12 месяцев потерял больше половины своего личного состояния и выбыл из топ-10 в списке богатейших людей США по версии журнала Forbes.

По данным издания, бизнесмен сместился с третьей на одиннадцатую позицию. Согласно информации Forbes, Цукерберг потерял около $76,8 млрд на фоне снижения курса акций собственной компании.

К началу сентября стоимость принадлежащих ему активов составляла около $57,7 млрд. В результате гендиректор IT-гиганта оказался рекордсменом США по финансовым потерям за последний год.

Цукерберг стал миллиардером в 2008 году, через четыре года после основания соцсети Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией). Тогда предпринимателю было всего 23 года. По мнению Forbes, будущий успех основателя Meta зависит в первую очередь от того, сможет ли компания грамотно реализовать проект метавселенной. Именно на него сделал ставку сам Цукерберг.