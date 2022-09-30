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1 час назад

Российские издатели рассказали об аномальном подорожании печати книг

Вечерняя Москваиещё 4

Печать книг в России аномально подорожала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Производство книг в России с начала текущего года подорожало на 20–30 процентов в связи с ростом цен на бумагу и типографские услуги. Об этом в пятницу, 30 сентября, рассказал президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.

Как уточняется, издательские организации испытывают дефицит полиграфических мощностей и материалов, некоторые компании задумались о релокации печатного производства в Индию и Иран.

— Кризис в полиграфическом сегменте назрел еще в 2021-м, а новая геополитическая обстановка этот кризис усугубила и вызвала дефицит полиграфических мощностей и рост себестоимости, — отметил Новиков.

Руководитель производства издательской группы «Альпина» Константин Лунь подчеркнул, что в последние годы увеличение цен на полиграфические услуги не превышало 5–8 процентов, но с конца февраля 2022-го темпы роста увеличились до 30–40 процентов, передает РБК.

До этого зампред правления ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что сильного роста цен на продукты до конца года ожидать не стоит.

Компании,Дмитрий Леонов,Олег Новиков,
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