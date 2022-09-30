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41 минуту назад

Российские издатели заявили об аномальном подорожании печати книг

Lenta.ruиещё 2

Производство книг в России с начала 2022 года выросло в цене примерно на 20-30 процентов. Издатели испытывают дефицит полиграфических мощностей и материалов, ряд из них задумались о переносе печати в Индию и Иран или отказе от выпуска дорогих книг, сообщает РБК, ссылаясь на представителей отрасли.

Печать книг в России аномально подорожала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент российской издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков заявил, что себестоимость печати из-за роста цен на бумагу и типографские услуги к сентябрю подорожала с начала года более чем на 30 процентов. С похожей оценкой выступил директор по производству издательской группы «Альпина» Константин Лунь.

Директор издательства детской литературы «Росмэн» Борис Кузнецов заявил, что актуальная динамика цен на производство книг является «самыми аномальными колебаниями на рынке за последние 20 лет». По его мнению, с начала года себестоимость производства увеличилась более чем на 20 процентов.

«Ситуация складывается крайне тревожная. Несмотря на то, что мы живем в цифровую эпоху, в общей структуре книжного потребления доля бумажных книг составляет около 80 процентов», — подчеркнул Новиков.

В пресс-службе Минцифры подчеркнули, что «дефицита полиграфических мощностей в издательском сегменте не наблюдается, рост стоимости полиграфических услуг прекратился, а ситуация стабилизировалась».

В мае сообщалось, что международный производитель бумаги и упаковки продаст заводы в России. Группа Mondi сообщила, что, по их данным, стоимость российских активов компании на 2021 год составляла 687 миллионов евро.

Компании,Олег Новиков,Борис Кузнецов,
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