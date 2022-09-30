Apple перевезла российских сотрудников в Киргизию

Американская компания Apple из небольшого штата в России перевезла большинство сотрудников в Киргизию. Активная работа по подготовке к переезду началась еще весной 2022 года и закончилась к концу лета, сообщают "Ведомости" в пятницу со ссылкой на источник в крупной отраслевой отрасли.

Газета отмечает, что руководитель Apple по связям с государственными органами Назим Турдумамбетов является выходцем из Киргизии. Ранее он занимал аналогичную должность в другой крупной компании, Philips.

В то же время перевод сотрудников осуществлялся не только в Киргизию, часть из них еще весной уехала в Дубай и Лондон, сообщает собеседник газеты, близкий к одному из крупных российских дистрибуторов.

После начала специальной военной операции на Украине Google также перевез сотрудников своего регионального представительства из России, подтверждает источник "Ведомостей" в одном из профильных российских ведомств. Эту же информацию подтверждает собеседник, близкий к одной из IТ-компаний в России. По его информации, сотрудникам предлагали релоцироваться в Дубай, "но многие не захотели переезжать" из-за климата и дальности. Представители Apple и Google не ответили на запрос "Ведомостей".