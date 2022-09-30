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1 час назад

Оценена мощность взрывов на «Северных потоках»

Лера Букина

В Дании оценили мощность взрывов на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» в более чем 1 тыс. кг в тротиловом эквиваленте. Всего была два подрыва, сообщает The Wall Street Journal, передает ТАСС.

Отмечается, что представители королевства высказали свою точку зрения на этот счет в ходе встречи. По их данным, трубопроводы повредились в связи с двумя взрывами, «каждый из которых имел силу около 1 100 фунтов тротила» (ориентировочно 500 кг).

Среди версий, озвученных на собрании, - умышленное действие со стороны России. Однако, как отмечается, большая часть государств НАТО не хочет делать выводы уже сейчас в связи с отсутствием доказательств как таковых.

В Турции указали на возможного виновника диверсии на «Северных потоках»

Ранее сообщалось, что НАТО сочло ЧП на «Северных потоках» диверсией. Согласно заявлению альянса, от НАТО последует реакция на любую запланированную атаку на критическую инфраструктуру.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, высказался о возможности перезапуска газопровода «Северный поток». По его словам, ответить на данный вопрос пока не представляется возможным.

Компании,Дмитрий Песков,НАТО,
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