Оценена мощность взрывов на «Северных потоках»

В Дании оценили мощность взрывов на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» в более чем 1 тыс. кг в тротиловом эквиваленте. Всего была два подрыва, сообщает The Wall Street Journal, передает ТАСС.

Отмечается, что представители королевства высказали свою точку зрения на этот счет в ходе встречи. По их данным, трубопроводы повредились в связи с двумя взрывами, «каждый из которых имел силу около 1 100 фунтов тротила» (ориентировочно 500 кг).

Среди версий, озвученных на собрании, - умышленное действие со стороны России. Однако, как отмечается, большая часть государств НАТО не хочет делать выводы уже сейчас в связи с отсутствием доказательств как таковых.

Ранее сообщалось, что НАТО сочло ЧП на «Северных потоках» диверсией. Согласно заявлению альянса, от НАТО последует реакция на любую запланированную атаку на критическую инфраструктуру.