Оценены потери банков от списания долгов мобилизованным

Убыток кредитных организаций после списания задолженности погибшим мобилизованным будет составлять максимум 1-2% чистой прибыли финансовых организаций. Соответствующую оценку дал в беседе с «Известиями» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

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Напомним, что ранее в стране был принят законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных. Аксаков – его соавтор. У граждан будет возможность получить льготы по ипотечным кредитам и потребительским займам. Предполагается приостановка платежей по кредитам, которые были заключены до дня мобилизации и подписания контракта, или их уменьшение.

Льгота полагается лицам, которые оформили кредиты до того, как их призвали на военную службу. Также под нее подпадают граждане, которые находятся у них на иждивении.

В Банке России ранее сообщили, что возможность обратиться за реструктуризацией кредитов мобилизованных граждан будет у их близких родственников.