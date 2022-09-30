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40 минут назад

Путин одобрил покупку «Лукойлом» российской «дочки» Enel

Лера Букина

Президент РФ Владимир Путин дал свое согласие на приобретение «Лукойлом» и инвестиционным фондом «Газпромбанк-Фрезия» 56,43% российской «дочки» итальянской Enel. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин одобрил покупку «Лукойлом» российской «дочки» Enel
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о генерирующей компании ПАО «Энел Россия».

Компания владеет в России тремя газовыми электростанциями и ветряной (2% энергомощностей России).

О продаже Enel активов в России сообщалось летом. Компанией в тот период были приняты некоторые меры, которые привели к прекращению управления» «Энел Россия».

Компанию «Энел Россия» основали в 2004 году.

Компании,Владимир Путин,Энел Россия,Лукойл,
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