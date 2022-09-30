Путин одобрил покупку «Лукойлом» российской «дочки» Enel

Президент РФ Владимир Путин дал свое согласие на приобретение «Лукойлом» и инвестиционным фондом «Газпромбанк-Фрезия» 56,43% российской «дочки» итальянской Enel. Об этом сообщает РИА Новости.

О продаже Enel активов в России сообщалось летом. Компанией в тот период были приняты некоторые меры, которые привели к прекращению управления» «Энел Россия».