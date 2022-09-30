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1 час назад

Дания и Швеция раскрыли ООН детали ЧП с «Северным потоком»

Мария Иванова

Дания и Швеция направили в Совет безопасности ООН письмо, в котором изложили факты о ЧП с «Северными потоками». Об этом сообщает TV 2 NYHEDER.

Страны заявили, что эффект от взрывов на газопроводах сравним с землетрясениями силой в 2,3 и 2,1 балла по шкале Рихтера, что, вероятно, соответствует «нескольким сотням килограммов» взрывчатки. Утечки будут продолжаться в ближайшее время, отмечается в письме.

Совбез ООН должен собраться для обсуждения ЧП 30 сентября по запросу России. Дания и Швеция, не являющиеся членами Совбеза ООН, имели возможность подать заявку на участие в этой встрече, но предпочли этого не делать.

На газопроводах системы «Северный поток» в районе датского острова Борнхольм произошли три утечки за один день (по данным Svenska Dagbladet, утечек было четыре). В компании Nord Stream назвали разрушения беспрецедентными и заявили, что сроки восстановления пока назвать нельзя.

В Швеции сообщили, что в районе аварии были зафиксированы взрывы. Шведские власти квалифицировали это как «грубый саботаж». В Кремле случившееся назвали диверсией.

Швеция, Дания и Германия начали расследование, пообещав жесткий ответ на любое преднамеренное нарушение энергетической инфраструктуры ЕС.

Компании,Совбез ООН,ООН,ЕС,
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