Сбербанк открыл прием заявок на кредитные каникулы от военнослужащих

«Мы приняли решение начать прием заявок по данной программе уже сейчас. Нам крайне важно поддержать наших клиентов в текущей ситуации и дать им уверенность, что сложностей с их кредитами в период службы не будет. И как только закон вступит в силу, наши клиенты, подавшие заявки, сразу смогут воспользоваться кредитными каникулами на новых условиях государственной программы», — сказал первый зампредседателя Сбербанка Кирилл Царев.