Сбербанк открыл прием заявок на кредитные каникулы от военнослужащих

Сбербанк открыл прием предварительных заявок на кредитные каникулы от всех военнослужащих в России и членов их семей. Программа предполагает отсрочку по ипотеке, потребительским кредитам и кредитным картам на весь срок службы и 30 дней после ее окончания.
В Сбербанке уточнили, что подать заявку могут срочники, контрактники, сотрудники нацгвардии, силовых ведомств, пограничники, задействованные в спецоперации, добровольцы и члены семей всех перечисленных категорий.
«Мы приняли решение начать прием заявок по данной программе уже сейчас. Нам крайне важно поддержать наших клиентов в текущей ситуации и дать им уверенность, что сложностей с их кредитами в период службы не будет. И как только закон вступит в силу, наши клиенты, подавшие заявки, сразу смогут воспользоваться кредитными каникулами на новых условиях государственной программы», — сказал первый зампредседателя Сбербанка Кирилл Царев.
Воспользоваться программой военнослужащие и члены их семей смогут до 31 декабря 2023 года. Она также распространяется на индивидуальный предпринимателей, взявших розничный кредит, отметил в Сбербанке.