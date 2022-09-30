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48 минут назад

Вице-премьер Молдавии сообщил о сокращении "Газпромом" поставок газа на треть в октябре

Газета.Ru

Российская государственная энергетическая компания «Газпром» подтвердила поставки газа Молдавии в октябре, сократив объем на 30%. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну в своем Telegram-канале.

"Газпром" сократит поставки в Молдавию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня «Молдовагаз» полностью выплатил «Газпрому» аванс за сентябрь. «Молдовагаз» получил частичное подтверждение объемов за октябрь. Из 8,06 млн кубометров в сутки (включая Приднестровье - ИФ) подтверждено 5,7 млн кубометров в сутки», — написал Спыну.

Вице-премьер пообещал, что никого в стране не отключат от газа.

Ранее 30 сентября глава молдавского газораспределительного предприятия «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что компания полностью погасила задолженность перед «Газпромом» за поставки природного газа в сентябре. Размер авансовых выплат составил $23,898 млн.

До этого в тот же день президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти республики готовы к прекращению поставок газа из России. Накануне Спыну сказал, что Молдавия начала готовиться к прекращению поставок газа из России и планирует закупать топливо у других поставщиков.

Компании,Вадим Чебан,Андрей Спыну,Газпром,
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