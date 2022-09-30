"Газпром" сократит поставки в Молдавию

Российская государственная энергетическая компания «Газпром» подтвердила поставки газа Молдавии в октябре, сократив объем на 30%. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну в своем Telegram-канале.

До этого в тот же день президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти республики готовы к прекращению поставок газа из России. Накануне Спыну сказал, что Молдавия начала готовиться к прекращению поставок газа из России и планирует закупать топливо у других поставщиков.