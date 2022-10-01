«Газпром» назвал объем газа в поврежденных нитках «Северных потоков» в момент ЧП

В трех нитках «Северных потоков» в момент взрыва находилось порядка 800 млн кубометров газа, уточнил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что эти данные представитель компании озвучил по видеосвязи на заседании Совета безопасности ООН.

Куприянов пояснил, что этого объема голубого топлива такой стране как Дания хватило бы на три месяца.

По его словам, специалисты компании ищут возможные пути решения для возобновления поставок газа по газопроводу «Северный поток». Вместе с тем, назвать точные сроки ввода в строй поврежденных ниток не представляется возможным.

Он добавил, что прежде всего необходимо обследовать места повреждений.