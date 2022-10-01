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1 час назад

«Газпром» назвал объем газа в поврежденных нитках «Северных потоков» в момент ЧП

Илья Родин

В трех нитках «Северных потоков» в момент взрыва находилось порядка 800 млн кубометров газа, уточнил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Об этом пишет РИА «Новости».

«Газпром» назвал объем газа в поврежденных нитках «Северных потоков» в момент ЧП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что эти данные представитель компании озвучил по видеосвязи на заседании Совета безопасности ООН.

Боррель заявил о диверсии на «Северном потоке»

Куприянов пояснил, что этого объема голубого топлива такой стране как Дания хватило бы на три месяца.

По его словам, специалисты компании ищут возможные пути решения для возобновления поставок газа по газопроводу «Северный поток». Вместе с тем, назвать точные сроки ввода в строй поврежденных ниток не представляется возможным.

Он добавил, что прежде всего необходимо обследовать места повреждений.

Ранее сообщалось, что оператор Nord Stream допускает возможность ремонта трубопровода. Конкретные данные об источниках финансирования проекта он не привел.

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