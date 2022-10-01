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33 минуты назад

«Газпром» обвинил Молдавию в нарушении договора

Lenta.ru

«Газпром» обвинил Молдавию в нарушении пунктов контракта по срокам оплаты за поставки газа. С таким заявлением компания выступила в Telegram.

«Газпром» обвинил Молдавию в нарушении договора
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Помимо задержек в оплате, «Газпром» предъявил претензии молдавской стороне по поводу предыдущих задолженностей. «Одновременно по вине молдавской стороны до сих пор не заключено соглашение об урегулировании исторической задолженности за поставленный газ в предыдущие годы», — говорится в заявлении компания.

Из-за невыполнения пунктов договора «Газпром» «имеет право в любой момент расторгнуть действующий контракт», предупредили в компании.

Компании,Газпром,
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