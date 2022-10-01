«Газпром» обвинил Молдавию в нарушении договора

«Газпром» обвинил Молдавию в нарушении пунктов контракта по срокам оплаты за поставки газа. С таким заявлением компания выступила в Telegram.

Помимо задержек в оплате, «Газпром» предъявил претензии молдавской стороне по поводу предыдущих задолженностей. «Одновременно по вине молдавской стороны до сих пор не заключено соглашение об урегулировании исторической задолженности за поставленный газ в предыдущие годы», — говорится в заявлении компания.