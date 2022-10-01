«Газпром» объяснил прекращение поставок российского газа в Италию

В компании говорят, что 1 октября был приостановлен транзит по контрактам ООО «Газпром экспорт» через Австрию, потому что газотранспортный оператор отказался подтверждать транспортные номинации.

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«Причина связана с регулятивными изменениями, произошедшими в Австрии в конце сентября», — сказано в сообщении «Газпрома». https://t.me/s/gazprom

В компании отметили, что работают над решением проблемы «совместно с итальянскими покупателями».