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1 час назад

«Газпром» объяснил прекращение поставок российского газа в Италию

Майк Габриелян

В компании говорят, что 1 октября был приостановлен транзит по контрактам ООО «Газпром экспорт» через Австрию, потому что газотранспортный оператор отказался подтверждать транспортные номинации.

«Газпром» объяснил прекращение поставок российского газа в Италию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Причина связана с регулятивными изменениями, произошедшими в Австрии в конце сентября», — сказано в сообщении «Газпрома». https://t.me/s/gazprom

В компании отметили, что работают над решением проблемы «совместно с итальянскими покупателями».

Итальянская Eni заявила о «нулевых» поставках российского газа

Ранее итальянская энергетическая компания Eni заявила, что с 1 октября не получила газ в запрашиваемых объемах из-за невозможности транзита через Австрию.

Компании,Газпром,
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