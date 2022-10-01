«Газпром» объяснил прекращение поставок российского газа в Италию

В компании говорят, что 1 октября был приостановлен транзит по контрактам ООО «Газпром экспорт» через Австрию, потому что газотранспортный оператор отказался подтверждать транспортные номинации.
«Причина связана с регулятивными изменениями, произошедшими в Австрии в конце сентября», — сказано в сообщении «Газпрома». https://t.me/s/gazprom
В компании отметили, что работают над решением проблемы «совместно с итальянскими покупателями».
Ранее итальянская энергетическая компания Eni заявила, что с 1 октября не получила газ в запрашиваемых объемах из-за невозможности транзита через Австрию.