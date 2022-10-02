Британия защитит трубопроводы и подводные кабели

Великобритания приобретет два специальных корабля для защиты трубопроводов и подводных кабелей. Об этом в воскресенье заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес во время выступления на съезде правящей Консервативной партии в Бирмингеме.

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"Я могу объявить, что недавно мы взяли на себя обязательство в отношении двух специальных кораблей с возможностями обеспечивать безопасность наших кабелей и трубопроводов", - сказал он.

Уоллес добавил, что, в частности, речь идет о многофункциональном гидрографическом корабле, который будет приобретен ведомством за рубежом до конца года и войдет в состав ВМС к концу 2023 года.

27 сентября компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших 26 сентября на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Первая утечка была выявлена на "Северном потоке - 2" вблизи датского острова Борнхольм. Затем зафиксировали две утечки на "Северном потоке". Датское энергетическое агентство информировало, что в море попало большое количество газа. Самолетам и судам запрещено приближаться к месту инцидентов ближе чем на пять морских миль.