Британия защитит трубопроводы и подводные кабели

Великобритания приобретет два специальных корабля для защиты трубопроводов и подводных кабелей. Об этом в воскресенье заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес во время выступления на съезде правящей Консервативной партии в Бирмингеме.
"Я могу объявить, что недавно мы взяли на себя обязательство в отношении двух специальных кораблей с возможностями обеспечивать безопасность наших кабелей и трубопроводов", - сказал он.
Уоллес добавил, что, в частности, речь идет о многофункциональном гидрографическом корабле, который будет приобретен ведомством за рубежом до конца года и войдет в состав ВМС к концу 2023 года.
27 сентября компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших 26 сентября на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Первая утечка была выявлена на "Северном потоке - 2" вблизи датского острова Борнхольм. Затем зафиксировали две утечки на "Северном потоке". Датское энергетическое агентство информировало, что в море попало большое количество газа. Самолетам и судам запрещено приближаться к месту инцидентов ближе чем на пять морских миль.
Позже шведские сейсмологи уточнили, что зарегистрировали 26 сентября два взрыва на маршрутах залегания "Северных потоков". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен классифицировала данные инциденты как диверсию, указав на то, что любое преднамеренное нарушение европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к самым решительным ответным мерам.