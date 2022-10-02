Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+14° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
51 минуту назад

Великобритания закупит специальные корабли для защиты трубопроводов

ТАССиещё 13

Великобритания приобретет два специальных корабля для защиты трубопроводов и подводных кабелей. Об этом в воскресенье заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес во время выступления на съезде правящей Консервативной партии в Бирмингеме.

Британия защитит трубопроводы и подводные кабели
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я могу объявить, что недавно мы взяли на себя обязательство в отношении двух специальных кораблей с возможностями обеспечивать безопасность наших кабелей и трубопроводов", - сказал он.

Уоллес добавил, что, в частности, речь идет о многофункциональном гидрографическом корабле, который будет приобретен ведомством за рубежом до конца года и войдет в состав ВМС к концу 2023 года.

Стали известны подробности взрыва на газопроводе «Северный поток»

27 сентября компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших 26 сентября на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Первая утечка была выявлена на "Северном потоке - 2" вблизи датского острова Борнхольм. Затем зафиксировали две утечки на "Северном потоке". Датское энергетическое агентство информировало, что в море попало большое количество газа. Самолетам и судам запрещено приближаться к месту инцидентов ближе чем на пять морских миль.

Позже шведские сейсмологи уточнили, что зарегистрировали 26 сентября два взрыва на маршрутах залегания "Северных потоков". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен классифицировала данные инциденты как диверсию, указав на то, что любое преднамеренное нарушение европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к самым решительным ответным мерам.

Компании,Бен Уоллес,Консервативная партия,Еврокомиссия,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители