Samsung в России продолжает нанимать новых сотрудников

Южнокорейская Samsung в России трудоустроила ряд специалистов, которые ушли из шведской компании Electrolux. Речь идет о менеджерах по развитию бизнеса, а также продажам в сфере крупной бытовой техники, пишет «Коммерсант».

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Технологические предприятия идут на это в связи с частичной мобилизацией в стране – новые работники смогут заменить тех, кто числится сейчас.

Отмечается, что руководство Samsung не собирается уходить с российского рынка. Вместе с тем официальные поставки компания также пока не возобновляет. Газета обратилась в Samsung для предоставления комментариев по поводу приглашения на работу работников, однако ответа так и не поступило.

О решении остановить поставки своей техники в Россию Samsung объявила весной – после начала спецоперации РФ на Украине.

В начале сентября компания Electrolux, которая является производителем бытовой техники, сообщила, что покинет РФ. Она объявила о планах продать бизнес в стране местному менеджменту.