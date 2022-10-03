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1 час назад

Samsung наняла сотрудников из покинувшей РФ крупной компании

Лера Букина

Южнокорейская Samsung в России трудоустроила ряд специалистов, которые ушли из шведской компании Electrolux. Речь идет о менеджерах по развитию бизнеса, а также продажам в сфере крупной бытовой техники, пишет «Коммерсант».

Samsung в России продолжает нанимать новых сотрудников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Технологические предприятия идут на это в связи с частичной мобилизацией в стране – новые работники смогут заменить тех, кто числится сейчас.

Отмечается, что руководство Samsung не собирается уходить с российского рынка. Вместе с тем официальные поставки компания также пока не возобновляет. Газета обратилась в Samsung для предоставления комментариев по поводу приглашения на работу работников, однако ответа так и не поступило.

О решении остановить поставки своей техники в Россию Samsung объявила весной – после начала спецоперации РФ на Украине.

В начале сентября компания Electrolux, которая является производителем бытовой техники, сообщила, что покинет РФ. Она объявила о планах продать бизнес в стране местному менеджменту.

Ранее в стране пролонгировали льготный перевод сотрудников тех компаний, которые приняли решение свернуть бизнес в России. Так, у граждан есть возможность до конца следующего года перевестись другие фирмы.

Компании,Коммерсант,
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