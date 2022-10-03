Компания «Газпром» сообщила о стабилизации давления в поврежденных газопроводах «Северного потока». Соответствующей информацией поделилась ее пресс-служба в официальном Telegram-канале.

«Давление в нитке А газопровода «Северный поток – 2» и обеих нитках газопровода «Северный поток – 1» после разрывов стабилизировалось, утечки газа прекратились», — уточнила компания.

Также пресс-служба указала на проведение компанией работы по снижению давления в нитке В газопровода «Северный поток – 2». Отмечается, что в настоящее время производится работа по откачке в трубе природного газа.

Благодаря данной мере «Газпром» проведет

обследование целостности нитки В, а также снизит потенциальные экологические риски в случае возможных утечек газа.

Также сообщается, что природный газ будет закачан в газопровод после принятия решения о начале поставок по нитке В «Северного потока – 2» и проверки системы.

Накануне датское энергетическое агентство сообщило, что утечка газа на нитке «Северного потока 1» закончилась. Оно указало на стабилизацию давления. Такое же заявление было сделано в субботу по поводу давления на «Северном потоке 2».