Компания «Газпром» сообщила о стабилизации давления в поврежденных газопроводах «Северного потока». Соответствующей информацией поделилась ее пресс-служба в официальном Telegram-канале.
«Давление в нитке А газопровода «Северный поток – 2» и обеих нитках газопровода «Северный поток – 1» после разрывов стабилизировалось, утечки газа прекратились», — уточнила компания.
Также пресс-служба указала на проведение компанией работы по снижению давления в нитке В газопровода «Северный поток – 2». Отмечается, что в настоящее время производится работа по откачке в трубе природного газа.
Благодаря данной мере «Газпром» проведет
обследование целостности нитки В, а также снизит потенциальные экологические риски в случае возможных утечек газа.
Также сообщается, что природный газ будет закачан в газопровод после принятия решения о начале поставок по нитке В «Северного потока – 2» и проверки системы.
Накануне датское энергетическое агентство сообщило, что утечка газа на нитке «Северного потока 1» закончилась. Оно указало на стабилизацию давления. Такое же заявление было сделано в субботу по поводу давления на «Северном потоке 2».
Ранее НАТО сочло ЧП на «Северных потоках» диверсией.