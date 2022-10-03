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1 час назад

Утечка газа из трубопровода «Северный поток-2» возобновилась

Илья Родин

Утечка газа из трубопровода «Северный поток-2» возобновилась. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Службу береговой охраны Швеции.

Аналитики предсказывали, на основе данных от оператора «Северного потока», что утечки прекратятся в воскресенье, 2 октября. Но это относилось именно к «Северному потоку-1», - уточнили в пресс-службе.

«Газпром» рассказал о ситуации на нитках «Северного потока»

На «Северном потоке-2» выход голубого топлива не только не прекратился, а даже увеличился, до 30 метров, пояснили в ведомстве.

Сотрудники Службы подчеркнули, что принимаются все необходимые меры экологического характера, так как выброс продолжится в ближайшей перспективе.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» продолжает мониторинг обстановки в районе ЧП. В частности, госкорпорация опубликовала новые кадры с места аварии. На них отчетливо видны следы от утечек.

Компании,Роскосмос,Газпром,
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