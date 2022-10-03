Утечка газа из трубопровода «Северный поток-2» возобновилась. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Службу береговой охраны Швеции.

Аналитики предсказывали, на основе данных от оператора «Северного потока», что утечки прекратятся в воскресенье, 2 октября. Но это относилось именно к «Северному потоку-1», - уточнили в пресс-службе.

На «Северном потоке-2» выход голубого топлива не только не прекратился, а даже увеличился, до 30 метров, пояснили в ведомстве.

Сотрудники Службы подчеркнули, что принимаются все необходимые меры экологического характера, так как выброс продолжится в ближайшей перспективе.